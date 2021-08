Saint-Dié-des-Vosges Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Conférence : « Évocation et représentation du travail industriel dans les vitraux lorrains » Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Musée Pierre Noël, le vendredi 17 septembre à 17:30

### Dans le cadre de l’exposition « De Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges, Les toiles métalliques, une aventure industrielle » présentée jusqu’au 19 septembre, assistez à la conférence de Catherine Lapointe. La Lorraine a longtemps été une terre d’industrie particulièrement active. Le paysage et l’architecture en sont encore marqués. Toutefois, des témoins plus discrets, plus confidentiels mais non moins prestigieux existent, ce sont les verrières qui, à leur façon, évoquent cet univers industriel qui a émaillé notre territoire.

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:30:00 2021-09-17T19:00:00

