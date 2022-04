Conférence européenne Génération inclusives et solidaires cité mondiale de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

GÉNies a pour objectifs de favoriser la rencontre de jeunes de 15 pays européens, de construire un dialogue entre jeunes et institutions, de leur permettre de monter en compétence, de partager leur vision et de co-construire un passage à l’action européen autour de 12 projets d’engagement sur les changements climatiques sous le prisme de 3 axes : la mondialisation, l’environnement et l’accès à l’information. La conférence finale se déroulera à la cité mondiale de Bordeaux Le samedi 16 avril de 14h à 18h Vous avez lu “CONFÉRENCE” mais je peux vous assurer qu’elle a un format innovant qui change. Déjà, vous ne serez pas spectateurs mais vous pourrez contribuer par des idées de projets, tout le long. Les invités : des décideurs politiques qui vous parleront des projets qu’ils mettent en place, des acteurs associatifs qui vous parleront aussi projet, sans oublier des moments ludiques et humoristiques. Alors n’hésitez pas à vous inscrire, on vous attend et en plus c’est gratuit !

gratuit sur inscription

GENies est un projet de coopération européenne regroupant 43 jeunes venant de 15 pays sur le thème des changements climatiques. La conférence sera l’occasion de présenter les conclusions. cité mondiale de Bordeaux 3, parvis des chartrons Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

