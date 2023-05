Conférence : Eugène Delacroix et l’inspiration musicale musée national Eugène-Delacroix, 8 juin 2023, Paris.

Le jeudi 08 juin 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. payant

Tarif : 6 €, tarif unique

Réservation obligatoire : 01 44 41 86 50 // contact.musee-delacroix@louvre.fr

Le musée Delacroix vous convie à la conférence « Eugène Delacroix et l’inspiration musicale » donnée par Sarah Hassid, maître de conférences en histoire des arts, au coeur de l’atelier du peintre

La conférence abordera les goûts musicaux d’Eugène Delacroix, ainsi que les figures de musiciens réels ou légendaires qui ont nourri son inspiration, de Paganini à Chopin et d’Orphée au Chevalier Gluck. Elle invitera à réfléchir à la manière dont la mélomanie du peintre a pu enrichir sa pratique picturale au travers d’un intérêt pour l’improvisation dans les années 1820, puis pour la composition et l’orchestration dans les années 1840. En nous appuyant à la fois sur les œuvres et les écrits de l’artiste, nous chercherons à comprendre comment le souhait de créer des peintures « symphoniques » fait émerger chez Delacroix de nouvelles règles poétiques. Ces dernières retissent des liens distendus avec la théorie classique, tout en cherchant, au moyen de l’expérience sonore, à subjectiver le regard de façon créative.

Intervenant :

Sarah Hassid est maître de conférences en histoire des arts du XIXe siècle à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Diplômée de l’École du Louvre et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où elle a obtenu deux premiers prix en analyse et en esthétique musicales, elle a soutenu, en décembre 2019, une thèse de doctorat intitulée L’imaginaire musical et la peinture en France entre 1791 et 1863 : mythes, pratiques et discours, récompensée par le Prix de la Chancellerie des Universités. Elle est l’auteur de plusieurs articles sur les liens entre la peinture et la musique et d’un ouvrage sur le salon littéraire, artistique et musical de Berthe de Rayssac paru en 2015, salon qui fut notamment un espace de réception important de l’œuvre de Delacroix dans le dernier tiers du XIXe siècle.

musée national Eugène-Delacroix 6 rue de Furstemberg 75006 Paris

© 2015 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau Deux guerriers grecs dansant. Étude de costumes souliotes