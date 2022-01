Conférence: « Etre ou ne pas être (astronome) amateur ? Les collaborations Pro/Amateur » Observatoire de l’A.B.E.R.A.,avenue Jeanne d’Arc Square Suhl,33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Conférence: « Etre ou ne pas être (astronome) amateur ? Les collaborations Pro/Amateur » par Jean-Baptiste Marquette chargé de recherche hors classe au CNRS. Sur la base de sa propre expérience, il exposera comment les amateurs peuvent apporter une contribution cruciale à des projets professionnels, notamment : les transits d’exoplanètes (projet ExoClock, mission spatiale Ariel de l’ESA), les occultations par astéroïde (mission spatiale Lucy de la NASA), etc…

