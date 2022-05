Conférence “Etre lucide et bienveillant malgré tout” Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Cette journée, organisée par la [Dhagpo Bordeaux](https://www.dhagpo-bordeaux.org/) est faite d’apports, d’échanges, et est ouverte à tous. La conférence, donnée en anglais est traduite en français. Elle est animée par [Lama Jigmé Rinpoché](https://www.dhagpo.org/fr/presentation/enseignants/lama-jigme-rinpoche), un maître authentique pour rassembler les ressources afin de cultiver lucidité et bienveillance. L’enseignement du Bouddha combine ces deux aspects et offre à chacun la possibilité de traiter les situations avec clarté malgré la diversité et parfois la complexité des circonstances. Lama Jigmé Rinpoché est un maître bouddhiste formé dans la tradition. Fort d’une solide expérience en Occident, son approche unique et moderne rend la sagesse millénaire du bouddhisme accessible et permet son application concrète dans la vie quotidienne du XXIème siècle.

15€ la demi-journée / 30€ la journée / possibilité de paiement “au chapeau”

