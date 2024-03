Conférence – « Etre impresario d’artistes Indiens en Europe » Théâtre Mandapa Paris, dimanche 24 mars 2024.

Conférence – « Etre impresario d’artistes Indiens en Europe » Shireen Isal discutera, avec Kalpana Métayer, de ses diverses expériences en tant qu’impresario d’artistes classiques de l’Inde, pendant près de quatre décennies. Dimanche 24 mars, 15h00 Théâtre Mandapa Entrée libre sur réservation

A l’invitation de l’Association Sargam, qu’elle a créée à cette fin, 40 solistes – danseurs et musiciens – ont présenté divers programmes dans de nombreux pays européens. Quel public ont-ils rencontré, en France et ailleurs ? Quelles ont été ses relations avec ces artistes, leur grande générosité d’esprit, leur humilité et compréhension, mais aussi leurs excentricités et egos démesurés ?

Et, enfin, elle expliquera ce que représente ce métier d’impresario d’artistes indiens, profession rare en Europe et qui mérite d’être poursuivie. Shireen présentera son livre intitulé « Joy, Awe and Tears », où elle raconte, avec émotion et amour, ce voyage prolifique.

Kalpana fait partie des danseuses françaises de Bharatanatyam. Après des années de formation en Inde (1980 à 1991), auprès des maitres V.S. Muthuswamy Pillai et Kalanidhi Narayanan, et à son retour en France, elle donne des récitals classiques, chorégraphie et collabore avec des metteurs en scène, des musiciens et d’autres chorégraphes, acceptant de plonger ce style rigoureux dans d’autres contextes. Riche de son expérience de 40 ans dans l’art du Bharatanatyam, elle enseigne également ce style depuis de nombreuses années en France.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

