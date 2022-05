Conférence : être écolier à Sélestat à la Renaissance Sélestat, 9 juin 2022, Sélestat.

Conférence : être écolier à Sélestat à la Renaissance Sélestat

2022-06-09 18:30:00 – 2022-06-09

Sélestat Bas-Rhin

Conférence de Laurent Naas, responsable scientifique de la Bibliothèque Humaniste. Le patrimoine écrit conservé par la Bibliothèque Humaniste de Sélestat s’est développée à partir des bibliothèques de la paroisse (fondée en 1452) et du savant Beatus Rhenanus. Ces collections entretiennent de ce fait des liens étroits avec le monde scolaire dès leur origine et sont notamment le reflet des décennies les plus brillantes, entre 1450 et 1520, de l’école latine qui, par son ouverture à la pédagogie humaniste, devient un modèle pour d’autres institutions alsaciennes ultérieures comme le Gymnase à Strasbourg. “A l’école des humanistes. Vie quotidienne d’une classe à la Renaissance” offre l’occasion de présenter un bilan des connaissances portant sur l’école à Sélestat à la Renaissance. Comment s’organisaient les études ? Quel pouvait être le quotidien d’un élève ? Quelles étaient les méthodes employées par les maîtres d’alors ? Quels étaient les outils d’enseignement ?

Conférence à la Bibliothèque Humaniste

Sélestat

