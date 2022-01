Conférence : Etienne Rochette, directeur de la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil, à l’épreuve des camps (Dora-Ellrich) Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Etienne ROCHETTE, directeur de la sucrerie de Pithiviers-Le-Vieil, participe à de nombreuses actions de Résistance et aide notamment les pilotes alliés à évacuer. C’est pour ce motif qu’il est arrêté le 11 juillet 1944 alors qu’il participait au sauvetage du pilote américain Joseph F Reagan. Etienne Rochette est déporté au camp de concentration de Buchenwald sous le matricule 76891, puis il est transféré au camp de Dora-Ellrich. Rescapé des camps, Etienne Rochette est élu maire de Pithiviers-le-Vieil en 1945 jusqu’en 1975.

