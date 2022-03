Conférence Ethnographie : “On ne nait pas homme on le devient” Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Conférence Ethnographie : “On ne nait pas homme on le devient” Musée d’histoire naturelle de Lille, 28 avril 2022, Lille. Conférence Ethnographie : “On ne nait pas homme on le devient”

Musée d’histoire naturelle de Lille, le jeudi 28 avril à 17:30

Dans de nombreuses civilisations, accéder au statut d’« être humain » ou plus simplement de membre de sa communauté nécessite de passer des étapes ou épreuves, parfois douloureuses, mais nécessaires pour socialiser et humaniser les « initiants ». A travers la présentation de rites de passage présents en Amazonie, **Serge Guiraud, sociologue et ethnographe**, nous expliquera comment ces enfants accèdent à cette humanité. Projection _Demain je serai un homme_ (rite de passage d’un jeune garçon Apyãwa : 40’ de S. Guiraud/ Jabiru Prod)

Sans réservations, dans la limite de places disponibles

Conférence + projection, autour de la collection Ethnographie présentée par Serge Guiraud ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T17:30:00 2022-04-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Departement Nord

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Conférence Ethnographie : “On ne nait pas homme on le devient” Musée d’histoire naturelle de Lille 2022-04-28 was last modified: by Conférence Ethnographie : “On ne nait pas homme on le devient” Musée d’histoire naturelle de Lille Musée d'histoire naturelle de Lille 28 avril 2022 lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille

Lille Nord