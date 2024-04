Conférence | Été 44 de la Normandie à la Bretagne, la logistique de l’armée américaine dans la Baie du Mont-Saint-Michel par Louis Mouillac Ardevon Pontorson, jeudi 18 avril 2024.

Conférence | Été 44 de la Normandie à la Bretagne, la logistique de l’armée américaine dans la Baie du Mont-Saint-Michel par Louis Mouillac Ardevon Pontorson Manche

Diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-PSL) et spécialiste en archéologie des conflits contemporains, Louis Mouillac nous conduira lors de cette première conférence derrière les lignes de front, auprès des unités logistiques des armées américaines qui ont traversé notre région après le 06 juin 1944.

Pour libérer l’Europe de l’occupant Nazi, les alliés ont élaboré une organisation logistique particulièrement efficace, opérant 24 heures sur 24 pour alimenter les besoins des combattants en vivres, matériels, munitions, carburants…

Souvent en retrait manuels d’histoire et des films historiques ces soldats de l’ombre ont pourtant été des acteurs majeurs de la libération.

Pour ce premier volet d’une trilogie à suivre, nous allons parcourir quelques-unes de leurs missions et leur quotidien lors de la fin de la bataille de Normandie, dans le Sud Manche et en Ille-et-Vilaine.

Louis Mouillac dirige l’Agence d’Investigations Mémorielles (AIM-MIA), principalement en charge de recherches historiques et archéologiques dédiées à la connaissance des conflits.

Gratuit | sans réservation |19h 20h30

Prieuré du Mont-Saint-Michel | 2 rue du prieuré 50170 Ardevon | 02 33 49 79 72

www.pelerin-montsaintmichel.org

Diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-PSL) et spécialiste en archéologie des conflits contemporains, Louis Mouillac nous conduira lors de cette première conférence derrière les lignes de front, auprès des unités logistiques des armées américaines qui ont traversé notre région après le 06 juin 1944.

Pour libérer l’Europe de l’occupant Nazi, les alliés ont élaboré une organisation logistique particulièrement efficace, opérant 24 heures sur 24 pour alimenter les besoins des combattants en vivres, matériels, munitions, carburants…

Souvent en retrait manuels d’histoire et des films historiques ces soldats de l’ombre ont pourtant été des acteurs majeurs de la libération.

Pour ce premier volet d’une trilogie à suivre, nous allons parcourir quelques-unes de leurs missions et leur quotidien lors de la fin de la bataille de Normandie, dans le Sud Manche et en Ille-et-Vilaine.

Louis Mouillac dirige l’Agence d’Investigations Mémorielles (AIM-MIA), principalement en charge de recherches historiques et archéologiques dédiées à la connaissance des conflits.

Gratuit | sans réservation |19h 20h30

Prieuré du Mont-Saint-Michel | 2 rue du prieuré 50170 Ardevon | 02 33 49 79 72

www.pelerin-montsaintmichel.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:00:00

fin : 2024-04-18 20:30:00

Ardevon 2 rue du Prieuré

Pontorson 50170 Manche Normandie

L’événement Conférence | Été 44 de la Normandie à la Bretagne, la logistique de l’armée américaine dans la Baie du Mont-Saint-Michel par Louis Mouillac Pontorson a été mis à jour le 2024-04-09 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris