Conférence et visite terrain Maison de l’eau Saint-Fraigne, mercredi 20 mars 2024.

La commune de St Fraigne, le département de la Charente et le CEN Nouvelle Aquitaine vous invite à découvrir l’Espace Naturel Sensible des Marais de St Fraigne et la biodiversité dont il regorge.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:00:00

fin : 2024-03-20 17:00:00

Maison de l’eau 24 rue de chant du coq

Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine islenature@gmail.com

