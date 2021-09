Lessac Domaine de Boisbuchet Charente, Lessac Conférence et visite guidée d’un centre international de recherche en design et architecture Domaine de Boisbuchet Lessac Catégories d’évènement: Charente

Domaine de Boisbuchet, le dimanche 17 octobre à 14:30

Profitez d’une présentation du chantier de la maison du jardinier, concu par le bureau belge dmvA et réalisé dans un workshop du CIRECA, suivi par une visite guidée du parc architectural du Domaine de Boisbuchet.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T17:30:00

