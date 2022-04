Conférence et Vernissage Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

2022-04-30 17:00:00 – 2022-04-30 20:00:00

Plouhinec Finistère Conférence de MSALIH

Voyage dans l’histoire de l’écriture samedi 30 avril à 17 heures à l’Hotel de ville de Plouhinec

L’auteur, calligraphe, va nous faire découvrir l’histoire de la naissance des écritures et des alphabets de l’antiquité à nos jours suivi d’une démonstration de calligraphie. bouviercl@orange.fr +33 2 98 70 87 92 Conférence de MSALIH

