Conférence et soirée animée sur le Mermaiding « Les sirènes, de l’imaginaire à la réalité ». Espace La Ruche Auxerre, mercredi 3 avril 2024.

Conférence et soirée animée sur le Mermaiding « Les sirènes, de l’imaginaire à la réalité ». Espace La Ruche Auxerre Yonne

Événement, conférence et soirée animée tout public ! Gratuit !

La ville d’Auxerre et les membres de l’association Auxerroise « Océan de Légendes », vous présentent la première conférence tout public « Les sirènes: de l’imaginaire à la réalité »

Plongez dans le monde fascinant du Mermaiding, découvrez une discipline qui allie grâce artistique et bienfaits physiques.

Plusieurs intervenant(e)s passionnés sirènes, tritons, photographe, guide conférencière… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 19:00:00

fin : 2024-04-03 21:00:00

Espace La Ruche 1 Avenue du Général Weygand

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté oceandelegendes@gmail.com

