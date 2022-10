Conférence « Et s’il était possible d’arrêter de courir après le temps ? » Durningen Durningen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Conférence « Et s'il était possible d'arrêter de courir après le temps ? » Durningen, 27 octobre 2022

2022-10-27 20:00:00 – 2022-10-27 23:00:00
Durningen

Bas-Rhin Durningen EUR Conférence : « Et s’il était possible d’arrêter de courir après le temps ? » Venez découvrir comment gérer votre temps avec la coach de vie Sandrine SIMON. Jeudi le 27 octobre 2022 à 20h à la Salle des fêtes de Durningen. Conférence sur la gestion du temps animée par Sandrine SIMON, coach de vie. +33 3 88 69 60 42 Durningen

