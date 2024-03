Conférence et rencontre avec Agnès Vercoustre Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement, samedi 30 mars 2024.

Conférence et rencontre avec Agnès Vercoustre Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’exposition La Collection Ses 25 Ans le Musée Regards de Provence programme une série de conférences et rencontres pour vivre les œuvres autrement.

Conférence, projection et signature d’Agnès Vercoustre Voyage au pays du tambourin ».



Agnès Vercoustre, collectionneuse avertie, relate comment tous les plus grands artistes de la Belle Epoque ont posé leurs talents sur des peaux de tambourins peints, comme Toulouse Lautrec, Manet, Gauguin, Picasso entre autres.

La constitution de sa collection unique en son genre lui a permis de comprendre comment cette mode du tambourin s’est propagée dans toute l’Europe, en Afrique du Nord et bien au-delà.



Conférence incluse dans le droit d’entrée au tarif plein. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Conférence et rencontre avec Agnès Vercoustre Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille