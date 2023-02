CONFÉRENCE ET PROJECTION – PHALSBOURG ET LA PLUME D’ERCKMANN (LAURENT GOERGLER) Arzviller Arzviller Catégories d’Évènement: Arzviller

Moselle

CONFÉRENCE ET PROJECTION – PHALSBOURG ET LA PLUME D’ERCKMANN (LAURENT GOERGLER), 26 février 2023, Arzviller Arzviller. CONFÉRENCE ET PROJECTION – PHALSBOURG ET LA PLUME D’ERCKMANN (LAURENT GOERGLER) 3 rue de l’Église Arzviller Moselle

2023-02-26 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-26 16:00:00 16:00:00 Arzviller

Moselle Arzviller Conférence, projection ” Phalsbourg et la plume d’Erckmann” par Laurent GOERGLER, auteur, réalisateur et conférencier. +33 3 87 24 63 69 Arzviller

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Arzviller, Moselle Autres Lieu Arzviller Adresse 3 rue de l'Église Arzviller Moselle Ville Arzviller Arzviller lieuville Arzviller Departement Moselle

Arzviller Arzviller Arzviller Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arzviller arzviller/

CONFÉRENCE ET PROJECTION – PHALSBOURG ET LA PLUME D’ERCKMANN (LAURENT GOERGLER) 2023-02-26 was last modified: by CONFÉRENCE ET PROJECTION – PHALSBOURG ET LA PLUME D’ERCKMANN (LAURENT GOERGLER) Arzviller 26 février 2023 3 rue de l'Église Arzviller Moselle Arzviller Arzviller Moselle Moselle

Arzviller Arzviller Moselle