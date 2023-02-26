CONFÉRENCE ET PROJECTION – PHALSBOURG ET LA PLUME D’ERCKMANN (LAURENT GOERGLER) Arzviller Arzviller
CONFÉRENCE ET PROJECTION – PHALSBOURG ET LA PLUME D’ERCKMANN (LAURENT GOERGLER), 26 février 2023, Arzviller Arzviller.
CONFÉRENCE ET PROJECTION – PHALSBOURG ET LA PLUME D’ERCKMANN (LAURENT GOERGLER)
3 rue de l’Église Arzviller Moselle
2023-02-26 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-26 16:00:00 16:00:00
Arzviller
Moselle
Arzviller
Conférence, projection ” Phalsbourg et la plume d’Erckmann” par Laurent GOERGLER, auteur, réalisateur et conférencier.
+33 3 87 24 63 69
Arzviller
dernière mise à jour : 2023-02-10 par