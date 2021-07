Montaut Montaut Montaut, Pyrénées-Atlantiques Conférence et projection Montaut Montaut Catégories d’évènement: Montaut

Pyrénées-Atlantiques

Conférence et projection Montaut, 11 septembre 2021, Montaut. Conférence et projection 2021-09-11 15:00:00 – 2021-09-11 16:30:00 Salle des fêtes de Montaut Rue de la Fontaine

Montaut Pyrénées-Atlantiques Montaut Projection du film documentaire “la chaux” de Jacky Tujague, d’une durée de 30 minutes suivie d’un échange en présence d’Etienne Lavigne, architecte du patrimoine, et Maxime Saint-Germes, auteur d’une étude sur les fours à chaux de Montaut.

dernière mise à jour : 2021-07-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

