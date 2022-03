CONFÉRENCE ET PROJECTION : LOUIS-MARIE CORDONNIER, L’INFATIGABLE BÂTISSEUR Hôtel de ville d’Armentières Armentières Catégories d’évènement: Armentières

CONFÉRENCE ET PROJECTION : LOUIS-MARIE CORDONNIER, L'INFATIGABLE BÂTISSEUR

Hôtel de ville d'Armentières, le samedi 26 mars à 15:00

Du beffroi d’Armentières à l’Opéra de Lille, de très nombreuses réalisations de ce grand architecte et de son fils ont laissé une empreinte impressionnante sur le territoire. L’ouvrage les replace dans leur contexte historique, mais aussi familial, au-delà de l’évocation des grands gestes architecturaux, des prouesses techniques et ambitions esthétiques. Un captivant voyage abondement illustré, présenté ici par leurs auteurs. La conférence sera suivie d’une séance de vente et dédicace (en complicité avec la librairie Majuscule Armentières), puis de la projection du documentaire de Bruno et Rémi Vouters « Cordonnier, l’architecte du Nord » (prod. Cercle Bleu, durée : 52’). ? Samedi 26 mars, à 15h, dans le salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Rencontre avec les auteurs Bruno Vouters et Benoît Cordonnier, samedi 26 mars.

