Chaumousey Vosges Chaumousey Romaric Duchêne, animateur de l’architecture et du patrimoine au Pays d’art et d’histoire, vous propose la projection de courts métrages documentaires réalisés par le Pays d’art d’histoire.Il abordera l’histoire passionnante du canal des Vosges et de son réservoir de Bouzey, depuis leur construction jusqu’à nos jours.

