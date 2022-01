Conférence et projection/débat – Hommage à « La Minerve » – Musée de la Marine Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Conférence et projection/débat – Hommage à « La Minerve » – Musée de la Marine Toulon, 28 janvier 2022, Toulon.

2022-01-28 17:00:00

Toulon Var Conférence « La Minerve » par Hervé Faure, fils du dernier commandant de la Minerve suivie d’un projection débat du film documentaire de Claude Ardid et Nadège Hubert « La Minerve : 50 ans de mystère ». +33 4 22 42 02 01 http://www.musee-marine.fr/toulon Place Monsenergue Musée National de la Marine Toulon

