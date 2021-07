Lisle-sur-Tarn Musée Raymond-Lafage Lisle-sur-Tarn, Tarn Conférence et projection de Robert Plageoles Musée Raymond-Lafage Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Conférence et projection de Robert Plageoles intitulée « _La vigne sauvage_ » et dédicace de l’ouvrage « _Vignes premières, vignes de demain_ » préfacé par Madame Lalou Bize-Leroy, femme d’affaires, propriétaire de vignobles en Bourgogne. Elle possède les domaines d’Auvenay et Leroy ainsi qu’une partie du domaine de la Romanée-Conti.

Conférence et projection de Robert Plageoles : entrée gratuite, nombre de place limité. Respect des distanciations sociales et gestes barrières. L’entrée du musée reste payante au tarif préférentiel de 2€

Conférence et projection Robert Plageoles «Les cépages anciens et la vigne sauvage », dédicace « Vignes premières, vignes de demain » préfacé par Mme Lalou Bize-Leroy du domaine de la Romanée-Conti. Musée Raymond-Lafage 10, rue Victor Maziès, 81310 Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T18:00:00

