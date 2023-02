Conférence et projection au château du Coudray Luçay-le-Libre Luçay-le-Libre Catégories d’Évènement: Indre

Indre Luçay-le-Libre De 15 à 17h, projection du film “Frida” par Julie Taymor, suivie par un café gourmand (17h-17h30) et par la conférence “Frida Kahlo – Je peins ma réalité” (17h30-18h30), dans le prolongement de l’exposition “Au-delà des apparences” au Palais Galliera. Le Château du Coudray, à Luçay-le-Libre, vous convie à une conférence et une projection le samedi 18 mars. christinaburrus@gmail.com OT CHAMPS D AMOUR

