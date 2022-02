Conférence et poèmes Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Vendredi 11 mars : ERVY LE CHATEL – Conférence à la Médiathèque Thibaud de Champagne, de 17h à 18h30. Guy Cure présentera son ouvrage dédié au poète et savant Champenois Amadis Jamyn. Des poèmes seront lus par la comédienne Catherine Lefèvre. Masque et passe sanitaire obligatoire. Sur inscription : +33 (0)3 25 81 64 32 – mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

