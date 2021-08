Ollioules Ollioules Ollioules, Var Conférence et observation visuelle assistée du ciel nocturne Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Conférence et observation visuelle assistée du ciel nocturne Ollioules, 20 août 2021, Ollioules. Conférence et observation visuelle assistée du ciel nocturne 2021-08-20 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-20 Salle des Fêtes 17 avenue Anatole France

Ollioules Var Ollioules Conférence « Stations spatiales Thomas Pesquet » par Marie-Ange et Olivier Sanguy suivie d’une observation visuelle assistée (en direct de l’observatoire, les images sont projetées sur grand écran). https://www.oagc.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Salle des Fêtes 17 avenue Anatole France Ville Ollioules lieuville 43.1397#5.84592