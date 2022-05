Conférence et lecture de “Poêmes de guerre”

Grand Blockhaus “Espace V1 Michel Hollard” (Lieu Muséal et de Mémoire) A 18h30 : Récital : Richard Strauss et la Seconde Guerre Mondiale, Andreas Jäggi (ténor), Fabrice Coccito (pianiste), Vincent Vivès (récitant). Autour des Vier Lezten Lieder de Richard Strauss. A 17h : “La Seconde Guerre mondiale : Poésie et technique . Conférence de Pascal Maillach sur le fonctionnement des missiles V1, lecture de “Poèmes de guerre”, textes d’Apollinaire, Owen, Eluard, Aragon, Char par Vincent Vivès.

