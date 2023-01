Conférence et film ‘Il était une fois l’Eden Cinéma’ 104 ans du Cinéma à Fontvieille Fontvieille Fontvieille Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Fontvieille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-02-09 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-09 22:00:00 22:00:00

Eden Cinéma 19, Grand Rue

Bouches-du-Rhône Fontvieille EUR « Il était une fois l’Eden » 104 de cinéma à Fontvieille par Guy Arnaud, l’ancien régisseur. Un conférence suivi d’un apéritif dinatoire et de la projection du film ‘Cinéma Paradiso’ l’Association Fontvieille Avenir Culture vous propose une conférence et un film dans le cadre des 104 ans de l’Eden Cinéma à Fontvieille edencinema@fontvieille.fr +33 4 90 54 62 32 Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille

