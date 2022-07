Conférence et Fête de la Lune Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Conférence et Fête de la Lune

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

2022-09-16

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

2022-09-16 – 2022-09-16 Coutances

Deux conférences sont organisées à 15h et 19h par l'amitié franco-chinoise de Normandie au centre d'animation les Unelles de Coutances. Réservation obligatoire.

afcmfrance88@gmail.com +33 6 33 81 11 24

