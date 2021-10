Conférence et exposition : “Pollinisateurs en milieu urbain & périurbain” – Jeudi 14 octobre le phare, 14 octobre 2021, Tournefeuille.

Conférence et exposition : “Pollinisateurs en milieu urbain & périurbain” – Jeudi 14 octobre

le phare, le jeudi 14 octobre à 20:00

C’est aujourd’hui un fait avéré, nous assistons ces dernières années au déclin généralisé des populations d’insectes dans le monde. Plus de 40% des espèces sont menacées et 30% sont déjà en voie de disparition. Et comme dans le vivant tout est lié : les plantes à fleurs, dont la quasi totalité se reproduisent grâce à la pollinisation par les insectes, sont aussi menacées. Demain aurons-nous encore des fruits et légumes ? Bien sûr le pollinisateur le plus connu, c’est l’abeille domestique en raison de son miel et des autres produits de la ruche… Mais elle n’est pas la seule, bien au contraire. Nous vous proposons de partir à la rencontre de celles dont on ne parle hélas jamais car elles ne produisent pas de miel mais qui pourtant vivent à nos côtés : les abeilles solitaires (dites “sauvages”). Vous comprendrez très vite le rôle primordial et indispensable de ces attachantes mais pourtant si fragiles bestioles à poils.

Sur inscription

Conférence et échanges animés par Dominique Dupouy à l’occasion de l’inauguration de l’exposition qui leur est consacrée

le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T22:00:00