CONFÉRENCE ET EXPOSITION – JOURNÉE MARIE MARVINGT Saint-Max Saint-Max Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Max

CONFÉRENCE ET EXPOSITION – JOURNÉE MARIE MARVINGT Saint-Max, 26 juin 2022, Saint-Max. CONFÉRENCE ET EXPOSITION – JOURNÉE MARIE MARVINGT Saint-Max

2022-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Saint-Max Meurthe-et-Moselle Saint-Max Meurthe-et-Moselle L’Aérodrome de Nancy-Malzéville vous ouvre

ses portes ! Découverte des installations,

démonstrations (planeurs, ULM, aéromodélisme…),

animations nature par le CPIE Nancy-Champenoux,

conférence et exposition sur l’aviation sanitaire…

Présence du Ciras*, de l’Armée de l’Air, du Centre

de documentation et de Recherches historiques

de l’Armée et du comité régional ULM.

Journée organisée par l’Union Aéronautique de la

Métropole du Grand Nancy. À partir de 8 ans. +33 6 95 30 33 74 Saint-Max

dernière mise à jour : 2022-03-28 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Max Autres Lieu Saint-Max Adresse Ville Saint-Max lieuville Saint-Max Departement Meurthe-et-Moselle

CONFÉRENCE ET EXPOSITION – JOURNÉE MARIE MARVINGT Saint-Max 2022-06-26 was last modified: by CONFÉRENCE ET EXPOSITION – JOURNÉE MARIE MARVINGT Saint-Max Saint-Max 26 juin 2022 Meurthe-et-Moselle Saint-Max

Saint-Max Meurthe-et-Moselle