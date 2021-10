Blagnac Hôtel de Ville Blagnac, Haute-Garonne Conférence et étude de la tapisserie – Dimanche 31 octobre Hôtel de Ville Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Conférence et étude de la tapisserie – Dimanche 31 octobre Hôtel de Ville, 31 octobre 2021, Blagnac. Conférence et étude de la tapisserie – Dimanche 31 octobre

Hôtel de Ville, le dimanche 31 octobre à 18:00

Dimanche 31 octobre, à 18h, auditorium de l’hôtel de ville, conférence de l’association Soutien aux arts, étude de la tapisserie _La Dame à La Licorne_ en marge de l’exposition au musée des Abattoirs par M.Marty “La dame à la licorne” Hôtel de Ville 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T18:00:00 2021-10-31T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Hôtel de Ville Blagnac