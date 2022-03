Conférence et démonstration de taille d’arbre Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

La nature a toujours été importante pour les artistes et Foujita ne fait pas exception à la règle. Cette maison, qu’il achète au cœur de la Vallée de Chevreuse, entourée d’arbres et baignée de lumière au beaux jours, sera pour lui une source inépuisable d’inspiration. Depuis l’ouverture de la maison-atelier au public, le département de l’Essonne a fait en sorte d’agrandir ce jardin pour créer un véritable écrin de verdure. Aujourd’hui, celui-ci fait le bonheur des visiteurs, notamment grâce aux évènements qui s’y déroulent.

Gratuit, inscription sur place

Venez assister à une conférence sur le thème “Respect du végétal” ainsi qu’à une démonstration de taille d’arbre par Frédéric Legendre, professionnel passionné, au cœur de notre jardin. Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne

