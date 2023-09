Conférence et dégustation : Le saké-tourisme Harima Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence et dégustation : Le saké-tourisme Harima Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 5 octobre 2023, Paris. Le jeudi 05 octobre 2023

de 17h00 à 19h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant Tarif unique 12 € Découvrez l’univers du saké et dégustez certains des 100 meilleurs sakés de la 7e édition du concours Kura Master qui a réuni 1200 alcools (saké, saké pétillant, vieux saké, umeshu, shôchû, awamori). Avant

la dégustation, Dominique Laporte, sommelier nommé Meilleur Ouvrier de

France en 2004, racontera son voyage à Harima, dans le département de Hyôgo,

notamment ses visites chez des producteurs de sakés réputés. Sur

son stand, le département de Hyôgo vous proposera, grâce à un casque de réalité

virtuelle, de

vous « retrouver » dans une rizière où est cultivé du riz Yamada-nishiki,

renommé pour la fabrication de saké. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/sake-tourisme-a-harima

