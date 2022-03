Conférence et dégustation des vins de l’A.O.C. Orléans & Orléans-Cléry Espace Loire Clery-saint-andre Catégorie d’évènement: Cléry-Saint-André

La Communauté de communes des Terres du Val de Loire vous invite à la découverte des vins de l’A.O.C. Orléans & Orléans-Cléry ! Rendez-vous jeudi 7 avril pour assister à la conférence « Entre Loire & Sologne, une petite Appellation qui a tout d’une grande ». Cette conférence sera animée par Anne-Marie Royer-Pantin, historienne du patrimoine et spécialiste du vin. / durée : 1h La conférence sera suivie d’une dégustation des vins de l’A.O.C. et de produits locaux, en présence des viticulteurs. Entrée libre Jeudi 7 avril 2022 à 20h Espace Loire 45370 Cléry-Saint-André

Voir https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr

