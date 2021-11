Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Conférence et dégustation de saké Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Conférence et dégustation de saké Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, 20 novembre 2021, Genève. Conférence et dégustation de saké

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, le samedi 20 novembre à 16:00

Le photographe et connaisseur Matthieu Zellweger apportera de éléments historiques et culturels autour de ce fameux vin japonais. La conférence sera suivie d’une dégustation de plusieurs sakés. (Pas de vente.) Prix : chf 25.- [Sur inscription](https://billetterie-ariana.geneve.ch/selection/timeslotpass?productId=10228323543233) Dans la limite des places disponibles. Covid : désinfection des mains à l’arrivée au fond du hall, service des sakés et dégustation assise. Espacement suffisant entre les tables.

CHF 25.-

Conférence et dégustation de saké avec Matthieu Zellweger Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève lieuville Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève