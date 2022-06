Conférence et dégustation de bières artisanales

Conférence et dégustation de bières artisanales, 15 juillet 2022, . Conférence et dégustation de bières artisanales



2022-07-15 19:00:00 – 2022-07-15 22:00:00 Le Circonflexe propose une conférence et dégustation de bières artisanales par la micro-brasserie La Baz, avec Marie et Clément, producteurs à Coudreceau. Le Circonflexe propose une conférence et dégustation de bières artisanales par la micro-brasserie La Baz, avec Marie et Clément, producteurs à Coudreceau. Le Circonflexe propose une conférence et dégustation de bières artisanales par la micro-brasserie La Baz, avec Marie et Clément, producteurs à Coudreceau. le ciconflexe dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville