Conférence et Dégustation – Comment pérenniser et développer sur nos territoires une filière française de sarrasin ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence et Dégustation – Comment pérenniser et développer sur nos territoires une filière française de sarrasin ? Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2022, Paris. Conférence et Dégustation – Comment pérenniser et développer sur nos territoires une filière française de sarrasin ?

Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 10:30

**Comment pérenniser et développer sur nos territoires une filière française de sarrasin ?** ——————————————————————————————– -Sébastien BEAUVALLET, Responsable Filières Végétales – CAPL -Damien PAULHAC, Responsable activité graines – ID GRAIN -Simon ARTAGNAN, Responsable Achats – Minoterie Corouge -Hervé CORBIN, Directeur Général – Crêperie Bernard Jarnoux -Benoit EVEN, Responsable R&D et Achats Filières – Crêperie Bernard Jarnoux ### AU PROGRAMME : ▪️ Conférence sur la filière sarrasin-galette de blé noir ▪️ Rencontres avec les acteurs des filières labellisées Agri-Éthique ▪️ Découvertes et dégustations des galettes de blé noir préparées par un chef

Entrée libre

Conférence sur la filière sarrasin-galette de blé noir suivi d’une dégustation Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T10:30:00 2022-03-03T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence et Dégustation – Comment pérenniser et développer sur nos territoires une filière française de sarrasin ? Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-03 was last modified: by Conférence et Dégustation – Comment pérenniser et développer sur nos territoires une filière française de sarrasin ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 3 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris