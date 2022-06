Conférence et dédicace sage : « Il m’a été donné d’aller à Corinthe »

Conférence et dédicace sage : « Il m’a été donné d’aller à Corinthe », 11 août 2022, . Conférence et dédicace sage : « Il m’a été donné d’aller à Corinthe »



2022-08-11 15:00:00 – 2022-08-12 18:00:00 A l’occasion de l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz, deux conférences seront données par Philippe Saubadine sur sa saga “Il m’a été donné d’aller à Corinthe” dont le troisième volet “La méridienne du retour” vient d’être publié.

Elles sont programmées les Jeudi 11 et le vendredi 12 Août à l’ancienne sous préfecture de Nérac, de 15h à 18h.

L’auteur échangera avec le public et dédicacera ses ouvrages à l’issue des conférences.

Le verre de L’amitié clôturera l’évènement. A l’occasion de l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz, deux conférences seront données par Philippe Saubadine sur sa saga “Il m’a été donné d’aller à Corinthe” dont le troisième volet “La méridienne du retour” vient d’être publié.

Elles sont programmées les Jeudi 11 et le vendredi 12 Août à l’ancienne sous préfecture de Nérac, de 15h à 18h.

L’auteur échangera avec le public et dédicacera ses ouvrages à l’issue des conférences.

Le verre de L’amitié clôturera l’évènement. A l’occasion de l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz, deux conférences seront données par Philippe Saubadine sur sa saga “Il m’a été donné d’aller à Corinthe” dont le troisième volet “La méridienne du retour” vient d’être publié.

Elles sont programmées les Jeudi 11 et le vendredi 12 Août à l’ancienne sous préfecture de Nérac, de 15h à 18h.

L’auteur échangera avec le public et dédicacera ses ouvrages à l’issue des conférences.

Le verre de L’amitié clôturera l’évènement. William Blake France dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville