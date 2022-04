Conférence et dédicace Musée Terre et Temps Édith ROBERT, 14 mai 2022 18:00, Sisteron.

” Les moines pétrifiés ” par Bernard EMERY, professeur émérite de littérature et culture lusophones de l’université de Grenoble. Le regard du voyageur qui emprunte la route reliant Sisteron à Manosque, le long de la vallée de La Durance, est immanquablement attiré par une curieuse formation rocheuse surplombant le village des Mées, dont l’apparence évoque une procession de pénitents ancapuchonnés. Ces falaises s’étirent sur 2,5 kilomètres et certains rochers atteignent 100 mètres de haut, formant un site trés spectaculaire, classé depuis 1941… Dans son essai sur l’imaginaire des rochers et le mythe des Sarrasins, Bernard EMERY met son savoir et ses méthodes d’universitaire au service d’une enquête qui fait la part entre les éléments historiques et légendaires..

C’est dans l’ancienne chapelle du couvent de la visitation (XVIe siècle) que le Musée Terre et Temps a élu résidence. Un lieu chargé d’histoire et d’anecdotes accumulées pendant plus de trois siècles.

Saturday 14 May, 18:00

It is in the former chapel of the convent of the visitation (sixteenth century) that the Museum Earth and Time has chosen residence. A place steeped in history and anecdotes accumulated over more than three centuries.

” Los monjes petrificados ” por Bernard EMERY, profesor emérito de literatura y cultura de habla portuguesa de la Universidad de Grenoble. La mirada del viajero que recorre la carretera entre Sisteron y Manosque, a lo largo del valle de La Durance, es inevitablemente atraída por una curiosa formación rocosa que domina el pueblo de Mées, cuya apariencia evoca una procesión de penitentes antepasados. Estos acantilados se extienden por 2,5 kilómetros y algunas rocas alcanzan los 100 metros de altura, formando un sitio muy espectacular, clasificado desde 1941… En su ensayo sobre el imaginario de las rocas y el mito de los sarracenos, Bernard EMERY pone su saber y sus métodos de universitario al servicio de una investigación que hace la parte entre los elementos históricos y legendarios..

Sábado 14 mayo, 18:00

6 place du Général de Gaulle, 04200 Sisteron, Provence-Alpes-Côte d’azur, France 04200 Sisteron Provence-Alpes-Côte d’Azur