Conférence et dédicace Musée Terre et Temps Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Conférence et dédicace Musée Terre et Temps, 14 mai 2022, Sisteron. Conférence et dédicace

Musée Terre et Temps, le samedi 14 mai à 18:00

” Les moines pétrifiés ” par Bernard EMERY, professeur émérite de littérature et culture lusophones de l’université de Grenoble. Le regard du voyageur qui emprunte la route reliant Sisteron à Manosque, le long de la vallée de La Durance, est immanquablement attiré par une curieuse formation rocheuse surplombant le village des Mées, dont l’apparence évoque une procession de pénitents ancapuchonnés. Ces falaises s’étirent sur 2,5 kilomètres et certains rochers atteignent 100 mètres de haut, formant un site trés spectaculaire, classé depuis 1941… Dans son essai sur l’imaginaire des rochers et le mythe des Sarrasins, Bernard EMERY met son savoir et ses méthodes d’universitaire au service d’une enquête qui fait la part entre les éléments historiques et légendaires.. ”Les moines pétrifiés” par Bernard EMERY, professeur émérite de littérature et culture lusophones de l’université de Grenoble. Conférence et dédicace rendant hommage aux célèbres Pénitents des Mées. Musée Terre et Temps 6 place du Général de Gaulle, 04200 Sisteron, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Musée Terre et Temps Adresse 6 place du Général de Gaulle, 04200 Sisteron, Provence-Alpes-Côte d'azur, France Ville Sisteron lieuville Musée Terre et Temps Sisteron Departement Alpes-de-Haute-Provence

Musée Terre et Temps Sisteron Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sisteron/

Conférence et dédicace Musée Terre et Temps 2022-05-14 was last modified: by Conférence et dédicace Musée Terre et Temps Musée Terre et Temps 14 mai 2022 Musée Terre et Temps Sisteron Sisteron

Sisteron Alpes-de-Haute-Provence