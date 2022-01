Conférence et dédicace Les Vikings en Bretagne- au SEW Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Conférence et dédicace Les Vikings en Bretagne- au SEW Annexe librairie Dialogues au SEW 39 Quai de Léon Morlaix

2022-01-22

2022-01-22 – 2022-01-22 Annexe librairie Dialogues au SEW 39 Quai de Léon

Morlaix Finistère Conférence sur les Vikings en Bretagne et dédicace de l’auteur des Frontières liquides et des Forêts combattantes, Jérôme Nedelec.

Un sujet passionnant et un auteur fort sympathique : Un événement à ne pas manquer ! https://www.facebook.com/annexedialoguesmorlaixsew/

Un sujet passionnant et un auteur fort sympathique : Un événement à ne pas manquer ! Annexe librairie Dialogues au SEW 39 Quai de Léon Morlaix

