Conférence et dédicace de Marine Geoffre (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde, samedi 27 janvier 2024.

Conférence et dédicace de Marine Geoffre (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 12:00:00

Dédicace de Marine Geoffre pour son livre « Le guide de la reconnexion intérieure de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Elle donnera une conférence ayant pour thème « Communication animale, entre mythe et réalité à 15h30.

Avenue de Paris

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



