Conférence et Dédicace avec Samuel Sadaune Ti ar Vro-l’Ôté, 14 octobre 2021, Saint-Brieuc.

Conférence et Dédicace avec Samuel Sadaune

Ti ar Vro-l’Ôté, le jeudi 14 octobre à 20:00

Conférence avec l’auteur Samuel Sadaune autour de son nouveau livre _**Bastille**_, premier tome de sa saga historique “Les Dragons Noirs”, et de Saint-Brieuc sous la révolution de 1789 et du Premier Empire. Samuel Sadaune est écrivain mais aussi docteur es Lettres modernes, administrateur du Centre international Jules Verne d’Amiens et secrétaire de rédaction de la revue Jules Verne. Spécialiste incontournable de Jules Verne, il l’est aussi du Moyen Age, une période historique qu’il explore très souvent dans ses écrits, qu’ils soient à destination des enfants ou des adultes. À l’occasion de la sortie de son nouveau livre Bastille sorti aux éditions SAMSAD, il présente une conférence autour de Saint-Brieuc sous la révolution de 1789 et du Premier Empire. **Synopsis :** 15 août 1769. Le même jour que Napoléon naît Amélie, orpheline, dont les origines sont teintées de mystère.1789. La Bretagne, puis Paris et toute la Franc e vivent les premiers grands moments de la Révolution française.L’ouverture des États-généraux, le serment du Jeu de Paume, la prise de la Bastille, autant d’événements vécus par Sieyès, le docteur Guillotin ou Poulain de Corbion, maire de Saint-Brieuc. Entre Paris et Saint-Brieuc, plusieurs personnages voient leur destin emporté : Augustin Droxel, jeune soldat qui cache un terrible secret ; Amélie, qui quitte l’Hospice pour entrer au service de la baronne de Vulgate ; le journaliste Sylvain Santhune qui rêve de créer son journal ; et l’inspecteur Legris qui enquête sur plusieurs morts mystérieuses. Toutes ces personnes sont emportées par la tempête révolutionnaire. Un roman historique, une saga qui a le souffle de l’épopée et une passionnante intrigue policière.

Entrée libre, gratuit

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T21:30:00