Conférence et dédicace à la Maison du Tourisme et du Vin Pauillac, 22 juin 2022, Pauillac.

Conférence et dédicace à la Maison du Tourisme et du Vin Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac

2022-06-22 – 2022-06-22 Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie

Pauillac 33250

EUR 0 La Maison du Tourisme et du vin vous convie à la présentation de l’ouvrage réalisé par le service du patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine intitulé ” Estuaire de la Gironde. Deux rives, un territoire”. Les deux auteurs Madame Steimer et Monsieur Beschi, présenteront pendant une heure leur recherche sur le territoire estuarien.

Cette présentation sera suivie d’une séance de dédicace de l’ouvrage et d’un verre de l’amitié, offert par la Maison du Tourisme et du vin.

Il sera possible d’acheter l’ouvrage sur place.

+33 5 56 59 03 08

Festin

Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac

