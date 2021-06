Conférence et débat sur le thème de la « la vie bonne » Visio, 22 juin 2021-22 juin 2021, Privas.

Visio, le mardi 22 juin à 17:00

Partage et Vie organise la deuxième édition de ses Estivales et vous convie à une rencontre de réflexion éthique qui aura lieu en hybride (présentiel et en ligne) le mardi 22 juin 2021 de 17 à 20 heures. Des professionnels de Partage et Vie échangeront avec des médecins, philosophes et personnalités politiques sur la question de « la vie bonne ». ### Programme : **17h – 17h30 :** * Mot d’ouverture par Dominique Monneron * Introduction par Roger-Pol Droit : Une question philosophique, éthique et pratique **17h30 – 19h00** : **Comment favoriser la vie bonne en établissement ? Univers différents, quotidien commun** * Dans les établissements médico-sociaux, trois perspectives différentes s’entrecroisent, celles des personnels, des résidents et des familles. Leur but commun est la meilleure vie possible, mais il peut y avoir des écarts et des divergences dans l’organisation de la vie quotidienne, dans les plaisirs et désirs, les cycles du temps, les conceptions du bien-être et du bien vivre. Quelles questions éthiques soulèvent ces divergences dans le quotidien des établissements ? Quelles sont les solutions, les éléments de réponses et les pistes de réflexion ? **19h00 – 19h45 Propositions d’actions concrètes** * Des propositions pratiques, déjà expérimentées ou à mettre en œuvre pour intensifier la vie bonne. Chaque intervenant, ayant écouté les débats précédents, s’appuie sur ce qui a été dit pour expliquer et justifier une action concrète. **19h45 – 20h Clôture des Estivales** • Conclusion par Dominique Monneron

ESTIVALES DE PARTAGE ET VIE

Visio En visioconférence Privas Ardèche



