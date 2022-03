Conférence et conseils pratiques « Jardin et changement climatique » Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage

Conférence et conseils pratiques « Jardin et changement climatique » Maison éco-paysanne, 5 juin 2022, Le Grand-Village-Plage. Conférence et conseils pratiques « Jardin et changement climatique »

Maison éco-paysanne, le dimanche 5 juin à 16:00

Alexandre Tavé, coach permaculture et potager sur l’île d’Oléron, vous présentera des solutions pour jardiner au naturel et adapter ses pratiques de jardinage au réchauffement climatique. Durée : 1h. Tout public, novices ou expérimentés en jardinage.

Adultes 3 €, enfants 6-18 ans 1 €, gratuit enfants moins de 6 ans. Visite Maison éco-paysanne et autres activités compris.

Alexandre Tavé, coach permaculture et potager sur l’île d’Oléron, vous présentera des solutions pour jardiner au naturel et adapter ses pratiques de jardinage au réchauffement climatique. Maison éco-paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Le Grand-Village-Plage Autres Lieu Maison éco-paysanne Adresse 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Ville Le Grand-Village-Plage lieuville Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Departement Charente-Maritime

Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-village-plage/

Conférence et conseils pratiques « Jardin et changement climatique » Maison éco-paysanne 2022-06-05 was last modified: by Conférence et conseils pratiques « Jardin et changement climatique » Maison éco-paysanne Maison éco-paysanne 5 juin 2022 Le Grand-Village-Plage Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime