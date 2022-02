Conférence et concert de Nolwenn Korbell Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence et concert de Nolwenn Korbell Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean, 10 mars 2022, Rennes. Conférence et concert de Nolwenn Korbell

Amphithéâtre L3, Université Rennes 2, Villejean, le jeudi 10 mars à 18:00

Cette discussion portera sur la place des femmes dans la musique traditionnelle bretonne. Pour cela nous faisons appel à plusieurs intervenant.e.s tel que des représentantes de l’Association HF Bretagne, Nolwenn Korbell, Sterenn Toscer, ainsi que Clément Le Goff. La conférence se finira par un concert de Nolwenn Korbell.

Entrée libre, Gratuit

Cette discussion portera sur la place des femmes dans la musique traditionnelle bretonne. La conférence se finira par un concert de Nolwenn Korbell. Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean Place Recteur Henri le Moal Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:00:00 2022-03-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean Adresse Place Recteur Henri le Moal Ville Rennes lieuville Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Conférence et concert de Nolwenn Korbell Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean 2022-03-10 was last modified: by Conférence et concert de Nolwenn Korbell Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean Amphithéâtre L3,Université Rennes 2,Villejean 10 mars 2022 Amphithéâtre L3 Rennes Université Rennes 2 Villejean Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine