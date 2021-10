Fère-en-Tardenois place des déportés Aisne, Fère-en-Tardenois Conférence et concert autour des 900 ans de l’ordre des Prémontrés place des déportés Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois

Conférence et concert autour des 900 ans de l’ordre des Prémontrés place des déportés, 17 octobre 2021, Fère-en-Tardenois. Conférence et concert autour des 900 ans de l’ordre des Prémontrés

place des déportés, le dimanche 17 octobre à 15:00

Vous êtes les bienvenus à Fère-en-Tardenois, le dimanche 17 octobre pour en découvrir davantage sur l’abbaye de Val Chrétien et l’ordre des Prémontrés. A 15h, suivez la conférence de Xavier de Massary qui se tiendra dans l’église de Fère-en-Tardenois. Puis à 16h30, suivez le concert : A l’aube du Gothique ave Discantus, dirigé par Brigitte Lesne.

Entrée libre, réservation conseillée

Journées nationales de l’architecture place des déportés place des déportés fère-en-tardenois Fère-en-Tardenois Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fère-en-Tardenois Autres Lieu place des déportés Adresse place des déportés fère-en-tardenois Ville Fère-en-Tardenois lieuville place des déportés Fère-en-Tardenois