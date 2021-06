Conférence et concert à Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Vallée-de-Ronsard.

Conférence et concert à Vallée de Ronsard 2021-07-10 17:30:00 – 2021-07-10

Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

25 EUR Conférence et concert à Vallée de Ronsard. Conférence et rencontre avec Claire Sicard et Nicolas Southon. Ronsard en ses quatre cents ans : 1524-1924 à 17h30. Concert à 20h30 : Ronsard et la mélodie Française avec Valérie Condoluci (soprano), Jévin Tamanini (piano) et Juliette Félix (flûte traversière). En partenariat avec l’Académie Francis Poulenc de Tours. Programme complet en fichier joint.

Animations dans le cadre des Rendez-vous de la Possonnière 2021.

secretariat.rvposso@gmail.com +33 7 71 25 80 42 http://www.pierrederonsard.fr/

Vendôme Tourisme

dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois