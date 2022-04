Conférence et ateliers : “Sédentarité. Quand bouger devient essentiel”, les 13 et 14 mai à la Médiathèque de Belberaud centre culturel belberaud Belberaud Catégories d’évènement: Belberaud

– **VENDREDI 13 MAI A 19H30** **CONFERENCE : Sédentarité, quand bouger devient essentiel** **- SAMEDI 14 MAI DE 10H A 12H30** **ATELIERS de découverte et de sensibilisation :** • Chi gong • Gymnastique • Stretching Postural • Marche Nordique • Tests de condition physique & conseils personnalisés • Silver & Fit XIII Equilibre, activités autour du ballon ovale **ENTRE GRATUITE – TOUT PUBLIC – MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR** Renseignements : Médiathèque Municipale 05 61 81 49 60

Entrée gratuite

La Médiathèque de Belberaud invite à une conférence sur les thèmes de la sédentarité et de l’activité physique le vendredi 13 mai à 19 h 30 au Centre Culturel. Ateliers de découverte le lendemain. centre culturel belberaud Belberaud Belberaud Haute-Garonne

